Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyuran BioNTech'e siber saldırı /13 Kasım 2020 22:45

Koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyuran BioNTech'e siber saldırı

Pfizer ile ortaklaşa geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığı açıklanan BioNTech'e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ifade edildi.

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Türk kökenli bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yüzde 90 koruma sağlayan BioNTech'in, aşı çalışmalarına devam ederken yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi" denildi.

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech'e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne düzenlenen siber saldırıya benzediği belirtildi.

NCSC, bilgisayar korsanlarını Moskova adına casusluk yapmakla suçladı
İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Öte yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'ü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.
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