Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşısı için sonbahar müjdesi /19 Mart 2020 00:57

Koronavirüs aşısı için sonbahar müjdesi

Almanya merkezli CureVac şirketi, Koronavirüs aşısının 2020'nin sonbahar aylarında piyasaya sürebileceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın üreteceği koronavirüs aşısınının imtiyaz hakkını almak istediği Almanya merkezli CureVac şirketi, aşının sonbahar aylarında piyasaya sürebileceğini açıkladı.

CureVac şirketininin hisselerinin yüzde 80’ini elinde bulunduran Dietmar Hopp, “İlkbaharda klinik testlere başlayabiliriz. Bu gidişle sonbaharda aşıyı piyasaya sürecek durumda oluruz” dedi.

Koronavirüsüne karşı aşının geliştirilmesinde önemli oranda ilerleme kaydettiklerini ifade eden Hopp, “Aşı hasta olanlara faydalı olmayacak. Ancak virüsü kapmamış ve sağlıklı olanları virüse yakalanmaktan koruyacak” şeklinde konuştu.

Uzmanlar koronavirüsünün gelecek sonbaharda daha da güçlenerek etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.

CureVac şirketi, aşı konusunda Almanya’nın önde gelen markalarından biri. Geçen hafta sonunda medyada çıkan haberlerde, şirketinin koronavirüsüne karşı bir ilaç veya aşı bulunmasında son aşamaya geldiği, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da masaya oturup, üretilecek ilaç veya aşının sadece ABD’nin tekelinde olması için yüksek miktarda para teklif ettiği iddia edilmişti.

Alman Sağlık Bakanlığı, söz konusu ilaç veya aşının Almanya ve Avrupa’da üretilmesi için her türlü imkanı kullanılacağını açıkladı ve şirkete 80 milyon euro maddi destek sözü verdi.
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