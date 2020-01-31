Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşısı için tarih verildi /31 Ocak 2020 22:50

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Reuters Haber Ajansı'ndan geçen habere göre; Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları koronavirüsü aşısı için tarih verdi. Aşının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.

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Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.

Çin sağlık yetkilileri bugün koronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu.

Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.
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