Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenlenecek /24 Nisan 2020 22:27

Koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenlenecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini açıkladı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, salgına karşı bir araya gelinmesi gerektiğini ve 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını söyledi.

Bakan, Oxford Üniversitesinin potansiyel Covid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.
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