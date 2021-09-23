Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı /23 Eylül 2021 00:30

Koronavirüs aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı

Pakistan'da yeni devreye giren 'aşı kartı' uygulaması kapsamında Sind eyaletinde aşı kartı olmayan 100 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis ekipleri yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis, Koronavirüs'e karşı aşılanmayan vatandaşları gözaltına alındı. Pakistan'da Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan'ın Sind eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye 'büyük ilgi göstermeleri' talimatı verildiği ifade edildi. Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti.
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