Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber /20 Ekim 2021 20:21

Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber

Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber... İngiltere'de yapılan araştırmalar, aşı olmayan kişilerin yeniden koronavirüse yakalanma riskinin aşı olanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber... İngiltere’deki Leeds Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, aşı olmayan kişilerin ortalama olarak her 16 ayda bir yeniden koronavirüse yakalanabileceğini ortaya koydu. İngiltere Sağlık Bakanlığı, daha önce virüsü atlatmış kişilerin ikinci hatta üçüncü kez tekrar yakalanabildiğini açıkladı.

Kış yaklaşırken, bilim insanları bu durumun sağlık personelinin yükünü artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Leeds Üniversitesi'nden virolg Stephen Griffin , “Okullar gibi virüsün rahatlıkla yayılabileceği ortamlarda bulunan insanların, çift aşılı olmalarına rağmen yeniden koronavirüse yakalandıklarına şahit olabileceğiz” dedi.

BAĞIŞIKLIK ZAMANLA DÜŞÜYOR

Yapılan son araştırmalar koronavirüse karşı bağışıklığın zamanla azaldığını gösterirken, Danimarka’da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındakilerin bağışıklığının en az altı ay boyunca yaklaşık %80’lerde, 65 yaş üstündekilerde ise yalnızca %47’de olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Delta varyantının ortaya çıkmasıyla durumun daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. Imperial College London’da İmmünoloji Profesörü Danny Altmann, “Yeniden enfeksiyona yakalanma riski, Delta’nın baskın varyant olarak devraldığı Mayıs 2021’den bu yana daha yüksek görünüyor.” ifadelerinde bulundu.
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