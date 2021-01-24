Koronavirüs aşısında beklenenden düşük koruma

İsrail, İsviçre ve İngiltere'den yapılan açıklamalarda, ilk dozu uygulanmaya başlanan aşının koruyuculuğunun yüzde 50 civarında olduğu kaydedildi. Aşının, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyona uğrayan varyanta karşı ise etkili olmadığı ifade edildi.





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, İsrailli yetkili Nachman Ash ilk aşılamadan sonraki etkinliğin yüzde 52 olduğunu vurguladı.İkinci dozda korumanın yüzde 95 civarında olacağı belirtiliyor.İsrail'de yüksek aşılamaya rağmen Salı günü 10.000'den fazla yeni vaka tespit edildi ve aşılanmış kişilerden sadece 30 ile 40'ı İngiltere mutasyonunu gösterdi.





İngiliz mutasyonuna karşı koruma rakamla iyimser bulunur ve tıbbi olarak desteklenirken, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu için benzer sonuçlar çıkmadı. Bir İngiliz- Hollanda araştırma ekibi, aşıdan sonra vücudun oluşturduğu antikorların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunu nötralize edemediğini saptadı. Pfizer/Biontech ise, şimdi mRNA aşısını buna göre yenileyeceğini duyurdu.