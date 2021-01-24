Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs aşısında beklenenden düşük koruma /24 Ocak 2021 18:06

Koronavirüs aşısında beklenenden düşük koruma

Alman BioNTech firması tarafından üretilen ve ABD'li ilaç devi Pfizer ortaklığı ile dağıtımı başlayan ve İngiltere ile İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan koronavirüs (Covid-19) aşısının sağladığı koruma oranının beklenenin altında olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail, İsviçre ve İngiltere'den yapılan açıklamalarda, ilk dozu uygulanmaya başlanan aşının koruyuculuğunun yüzde 50 civarında olduğu kaydedildi. Aşının, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyona uğrayan varyanta karşı ise etkili olmadığı ifade edildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, İsrailli yetkili Nachman Ash ilk aşılamadan sonraki etkinliğin yüzde 52 olduğunu vurguladı.İkinci dozda korumanın yüzde 95 civarında olacağı belirtiliyor.İsrail'de yüksek aşılamaya rağmen Salı günü 10.000'den fazla yeni vaka tespit edildi ve aşılanmış kişilerden sadece 30 ile 40'ı İngiltere mutasyonunu gösterdi.

İngiliz mutasyonuna karşı koruma rakamla iyimser bulunur ve tıbbi olarak desteklenirken, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu için benzer sonuçlar çıkmadı. Bir İngiliz- Hollanda araştırma ekibi, aşıdan sonra vücudun oluşturduğu antikorların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunu nötralize edemediğini saptadı. Pfizer/Biontech ise, şimdi mRNA aşısını buna göre yenileyeceğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs aşısında beklenenden düşük koruma Sonraki Haber >>

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:14