'Koronavirüs aşısının bilinen çoğu yan etkisi, aşıdan kaynaklanmıyor'

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının 45 binden fazla denek üzerinde yaptığı araştırmaya göre, koronavirüsün (Kovid-19) en yaygın olarak bilinen yan etkileri, aslında aşı yapılmasa dahi hastaların aşı yapıldığına inandıklarında da ortaya çıkıyor.



Boston merkezli Beth Israel Diyakoz Tıp Merkezi'nden uzmanlar, baş ağrısı, yorgunluk, eklem ağrıları gibi bilinen koronavirüs aşısı yan etkilerinin aşı yerine 'şeker ilacı' olarak da bilinen, tıbbi herhangi bir özelliği bulunmayan plasebo ilacın aşılanması durumunda da gözlendiğini tespit etti.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre, incelenen 45 bin denekten plasebo aşı verilenlerin yüzde 35'i, ilk doz aşıdan sonra, yüzde 32'si ise ikinci dozdan sonra koronavirüs aşısı yan etkilerini hissettiğini bildirdi.









Aşı verilen grupta önemli ölçüde yan etkiler rapor edilirken, aşı verilmeyen grupta ise ilk Kovid-19 aşı dozundan sonra sistemik yan etkilerin yüzde 76'sını ve ikinci dozdan sonraki yan etkilerin yüzde 52'sini 'nocebo tepkileri' olarak bilinen, kişinin bir durumla alakalı negatif beklentilerinin, kişiyi olumsuz etkilemesi anlamına gelen etkiler oluşturdu.





