Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu /14 Nisan 2020 09:35

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Koronavirüs salgınına karşı ABD’de geliştirilen ilk aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını İngiliz The Telegraph gazetesine anlattı.

Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook’ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına “belki ben de bir katkıda bulunabilirim” fikrinin geldiğini ve sürece koronavirüs karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin altını çizen Haller “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi.

Koronavirüse karşı aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu belirten Haller diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin Washington eyaletinde yapılan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

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