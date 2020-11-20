Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! /20 Kasım 2020 09:45

Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu!

AB, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşı adayı için doz başına 15.50 avro, CureVac'ın aşısı için ise doz başına 10 avro ödemeyi kabul etti. İlk etapta 300 milyon doz için 4,65 milyar avro ödeme yapmayı planlayan AB’nin yüz milyonlarca doz aşıyı garanti altına almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceği öğrenildi.

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ABD’li Pfizer ve Alman BionTech şirketleri tarafından geliştirilen ve son olarak yüzde 95 oranında başarı sağladığı ifade edilen koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu.


Reuters haber ajansının Avrupa Birliği (AB) ile aşı şirketleri arasındaki görüşmelerde yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, AB, Pfizer ve BionTech’e doz başına 15.50 avro (18.34 dolar) ödemeyi kabul etti.

Yetkili, AB'nin CureVac'tan 225 milyon doz aşı adayı için doz başına 10 avro (11.84 $) ödemeyi kabul ettiğini, şirketin aşı bedeli olarak belirlediği 12 avrodan bir indirim olduğunu ifade etti.

Yetkili, bunun 200 milyon doz için 3,1 milyar avroya (3,7 milyar dolar) varan bir toplam fiyat anlamına geleceğini; anlaşma kapsamında 100 milyon doz aşı daha satın alınırsa toplam bedelin 4,65 milyar avroya yükseleceğini söyledi.

AB yetkilisi, AB’nin Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen yüz milyonlarca aşı adayını garantiye altına almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Anlaşma, şirketlerin aşıyı ABD’ye satması durumunda AB’ye tazminat verilmesini de öngörüyor.
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