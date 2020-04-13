Koronavirüs aşısının hazırlanması için daha ne kadar beklenecek ?

Dünya kamuoyu, girdiği her ülkede ciddi bir yıkıma sebep olarak yayılan COVID-19 karşısında aşıyla ilişkili gelişmelere dikkat kesilmiş durumda. İnsanlar aşının ne zaman geliştirilip etkili bir şekilde kullanılabileceğine kilitlenmiş durumdayken, bu sorunun cevabı hala belirsizliğini koruyor. Buna karşın bilim insanlarının çeşitli öngörüleri basına yansıyor. ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci aşının genel kullanıma hazır olması için 12-18 aylık bir süre öngörmüştü. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise “minimum” 12-18 ay beklemek gerekeceğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Times’a konuşan Oxford Üniversitesinden Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, aşının Eylül ayında hazır olacağından “yüzde 80 emin olduğunu” söyledi.





Uluslararası Aşı Erişim Merkezi Direktörü Epidemiyolog ve Aşı Uzmanı Prof. Dr. William Moss ise bu kadar iyimser değil. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Toplum Sağlığı Okulundan William Moss akademi, özel biyoteknoloji ve farmakoloji firmalarının bir araya gelmesiyle sıradışı bir hızda ilerleyen bu süreci “Public Health On Call” podcast yayınında Stephanie Desmond’a değerlendirdi.



