Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs Avrupa'da açıklanandan daha önce can aldı /23 Şubat 2021 18:09

Koronavirüs Avrupa'da açıklanandan daha önce can aldı

Sırbistan'da gerçekleştirilen bir çalışma, koronavirüsün Avrupa'ya açıklanan tarihten daha önce giriş yaptığını ortaya koydu.

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Belgrad'daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre koronavirüs, Avrupa'daki ilk ölümün Fransa tarafından bildirilmesinden 10 gün önce, geçen şubatta Sırbistan'da bir kişinin ölümüne neden oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, seyahat geçmişi olmayan 56 yaşındaki Belgradlı bir inşaat işçisi, 5 Şubat 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan ilk otopside ölüm nedeni ise zatürre olarak belirlendi. 

Ancak aylar sonra, Belgrad Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü'nden 12 bilim insanı tarafından yapılan çalışmada, adamın koronavirüsten öldüğüne dair kanıtlara ulaşıldı.

Adli tıp patoloğu Milenko Bogdanoviç, bu bulgunun koronavirüsün Avrupa'da düşünülenden daha önce var olduğunu gösterdiğini söyledi. 

Frontiers in Medicine dergisinde geçen hafta yayınlanan araştırmada, "Ocak ve Şubat 2020'de çok bildirilen ve kaynağı bilinmeyen zatürreye neden olan şey çok büyük ihtimalle Kovid-19'du" ifadeleri yer aldı. 

Avrupa'da ilk koronavirüs vakası bildirimini 15 Şubat'ta Fransa yapmıştı. Reuters'ın raporuna göre, dünya çapında şimdiye kadar 111 milyondan fazla koronavirüs vakası bildirildi ve 2.500.000'den fazla insan öldü.
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