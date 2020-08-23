Samanyolu Haber /Spor / Koronavirüs Avrupa'da futbolun kuralını mı değiştirecek? /23 Ağustos 2020 20:41

Koronavirüs Avrupa'da futbolun kuralını mı değiştirecek?

Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen ve sonrasında aşamalı olarak yeniden başlatılan ve seyircisiz oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri tek maçlı eleminasyon sistemi üzerinden ilerletildi. Şimdi bu sistemin kalıcı bir hale gelebileceği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon için uygulanan 8'li final formatını değerlendirirkeni, "Bu formatı yapmak zorunda kalmıştık ancak şimdi yeni bir şey keşfettiğimizi görüyoruz. Bu nedenle gelecekte bunu mutlaka düşüneceğiz" diye konuştu.

Reuters'a konuşan Ceferin, yeni formatın kalıcı olabileceğini belirterek, "Maçlar bu şekilde elbette daha heyecan verici. Ancak maç sayısı azaldığı için yayın gelirleri ve diğer konuları da düşünmek zorundayız. Bu çılgın durum sona erdiğinde bu konu hakkında düşünmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Pandemi nedeniyle tek maçlık eleme usulü uygulandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle askıya alınan UEFA organizasyonları yaz döneminde kaldığı yerden yeniden başlamıştı. UEFA'nın aldığı kararla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalden itibaren tek maç eleme usulüyle oynandı. UEFA Avrupa Ligi finallerine Almanya ev sahipliği yaparken Şampiyonlar Ligi'ne ise Portekiz ev sahipliği yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs Avrupa'da futbolun kuralını mı değiştirecek? Sonraki Haber >>

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:57