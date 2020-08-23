Koronavirüs Avrupa'da futbolun kuralını mı değiştirecek?

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon için uygulanan 8'li final formatını değerlendirirkeni, "Bu formatı yapmak zorunda kalmıştık ancak şimdi yeni bir şey keşfettiğimizi görüyoruz. Bu nedenle gelecekte bunu mutlaka düşüneceğiz" diye konuştu.





Reuters'a konuşan Ceferin, yeni formatın kalıcı olabileceğini belirterek, "Maçlar bu şekilde elbette daha heyecan verici. Ancak maç sayısı azaldığı için yayın gelirleri ve diğer konuları da düşünmek zorundayız. Bu çılgın durum sona erdiğinde bu konu hakkında düşünmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.





Pandemi nedeniyle tek maçlık eleme usulü uygulandı





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle askıya alınan UEFA organizasyonları yaz döneminde kaldığı yerden yeniden başlamıştı. UEFA'nın aldığı kararla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalden itibaren tek maç eleme usulüyle oynandı. UEFA Avrupa Ligi finallerine Almanya ev sahipliği yaparken Şampiyonlar Ligi'ne ise Portekiz ev sahipliği yaptı.