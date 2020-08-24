Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs bağışıklığı ne kadar devam ediyor? /24 Ağustos 2020 22:12

Koronavirüs bağışıklığı ne kadar devam ediyor?

Hong Kong'lu bilim insanlarının koronavirüse karşı bağışıklığın süresiyle ilgili bir açıklamada bulundukları ifade edildi.

SHABER3.COM

Hong Konglu uzmanlar, bölgede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu kanıtladıklarını iddia etti.

Hong Kong Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibinin kayıtlara geçirdiği vakanın, 33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu belirtildi. "rthk.com"un haberine göre, nisan sonunda Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, ağustos ayında İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

GENETİK DİZİLİMİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.

Bilim insanları, "Birçokları iyileşen Covid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan corona virüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs bağışıklığı ne kadar devam ediyor? Sonraki Haber >>

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:01