Samanyolu Haber /Sağlık / "Koronavirüs beyne sızabiliyor" /10 Ekim 2020 00:34

"Koronavirüs beyne sızabiliyor"

Yapılan bir araştırmada koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin beyinlerinde virüsün izlerinin görüldüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Almanya'da Hamburg-Eppendorf Üniversite Tıp Merkezi'nden bilim insanları, yapılan otopsi sonucu yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) ölen kişilerin çoğunun beyinlerinde virüsün izleri görüldü.

Sputnik'in The Lancet dergisinden aktardığı habere göre; uzmanlar, 51-94 yaşları arasındaki 43 kişinin cesedine otopsi yaptı. Ölenlerin yüzde 53’nün beyinlerinde Covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2 görüldüğü ifade edildi. Koronovirüs izleri beynin kök hücrelerinde ve ondan dallanan nöronlarda tespit edildi.

Ayrıca hastaların yüzde 14’ünde fokal iskemik doku bozuklukları, yüzde 86’sında da astrositoz, yani sinir dokusu hücrelerini destekleyen astrositlerde anormal bir artış tespit edildi.

Bilim insanları, Koronavirüs'ün sızması sonucu beyinde meydana gelen değişikliklerin ehemmiyetsiz olduğu kaydetti. Virüsün merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan yıkıcı bir etkisi olduğu belirlenmediği vurgulandı.

© Sputnik

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