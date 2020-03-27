Koronavirüs bulaşmış akciğerlerin hâli!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başşehri Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi'nde çekilen üç boyutlu (3D) video, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) akciğerleri nasıl etkilediğini gösterdi.







Hastanenin göğüs hastalıkları cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman, çekilen görüntülerin birkaç gün öncesine kadar semptom göstermezken, şimdi nefes almakta zorlanan bir Covid-19 hastasına ait olduğunu bildirdi.





SOLUNUM CİHAZI BİLE YETERLİ OLMUYOR





Mortman, normal şartlarda yüksek tansiyon dışında bir sağlık problemi olmayan 59 yaşındaki erkek hastanın, "ciddi anlamda" hastalanmasından bu yana solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.





Ancak cihaz çoğu zaman en yüksek seviyesinde bile hastayı rahatlatmaya yetmiyor.





Doktorun açıklamalarına göre alınan 360 derece görüntülerde sarı bölgeler akciğerlerin iltihaplanmış kısımlarını gösteriyor.





Dr. Mortman, akciğerlerin bu seviyede hasar gördüğünde iyileşmesinin çok zaman alacağını ifade etti.





Doktor, Covid-19 hastalarının yüzde 2 ila 4'ü arasında kalıcı akciğer hasarı meydana geldiğini ifade etti.





"BU HASTALIĞIN İNSANLARA NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖRÜN"





Ciğerlerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor. Bu sebeple Koronavirüs kapanlar derin nefes alma ihtiyacı hissediyor.





Dr. Mortman, "İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı." dedi.





Görüntüleri yayınlanan akciğerlere sahip hastanın yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

