Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı

Bulgaristan’da yetkililerin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, toplam dört kişinin yeni koronavirüs için yapılan testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Bulgaristan Ulusal Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar Merkezi müdürü Todor Kantarciev, dört hastadan alınan örneklerin yeni koronavirüs (KOVİD-19) bakımından pozitif sonuç verdiğini söyledi.





Hastalardan birisinin Plevne kasabasından 27 yaşında bir erkek ve diğerininse Gabrovo kasabasından bir 75 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.





Yetkiler 40 kişiye daha test yapıldığını da aktardı.