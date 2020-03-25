Samanyolu Haber /Gündem / 'Koronavirüs cezaevinde' dedi hakkında soruşturma başlatıldı /25 Mart 2020 23:57

'Koronavirüs cezaevinde' dedi hakkında soruşturma başlatıldı

Sincan Cezaevi'nde bir kişide koronavirüs tespit edildiğini ifade eden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevinde bulunan 70 yaşındaki bir yurttaşın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgi veren Gergerlioğlu, “Sincan cezaevinde, maalesef. 70 yaşında bir vatandaş Corona +. L 2 C9 koğuşunda. Müdür bakanlığa bildirmiş” ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU'NA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ise, "Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" iddiasıyla soruşturma başlattı. 

Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı belirtilerek, "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." dendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:55