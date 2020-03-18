Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs cezaevlerinde: Silivri’de 3 koğuş kapatıldı /18 Mart 2020 18:35

Koronavirüs cezaevlerinde: Silivri’de 3 koğuş kapatıldı

Edirne ve Balıkesir cezaevlerinden sonra Silivri Cezaevinden de ‘karantina’ haberi geldi. Bazı koğuşlar boşaltılarak karantina için hazırlandı. Birleştirilen koğuşlardaki tutuklu sayısı ise 45’e çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye cezaevlerinde koronavirüs kabusu büyüyor. Siyasi tutukluların da bulunduğu Silivri Cezaevinde bugün karantina koğuşa oluşturulduğu bildirildi.

Bold Medya'nın haberine göre Tutuklu yakınlarının verdiği bilgiye göre Silivri’de 3 koğuş kapatıldı. Boşaltılan koğuşlar karantina için hazırlanırken tutuklular 35 kişinin kaldığı koğuşlara gönderildi. Böylece diğer koğuşlardaki insan sayısı 46’ya çıktı.


 
Silivri’de 7 No, B-12 koğuşu ile 7 No C-7 koğuşunda tutuklu sayısının 46 olduğu bildirildi.

DEMEK Kİ BİR ŞEYLER VAR
HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Silivri Cezaevi hakkında 2-3 kişiden bilgi geldi. 7 kişilik koğuşta 35 kişi varken koğuşlar 45 kişiye çıkarılmış. Karantina koğuşu oluşturulduğu söylenmiş. Bunlar önemli. Demek ki bir şeyler var” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs cezaevlerinde: Silivri’de 3 koğuş kapatıldı Sonraki Haber >>

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:09