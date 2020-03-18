Koronavirüs cezaevlerinde: Silivri’de 3 koğuş kapatıldı

Türkiye cezaevlerinde koronavirüs kabusu büyüyor. Siyasi tutukluların da bulunduğu Silivri Cezaevinde bugün karantina koğuşa oluşturulduğu bildirildi.





Bold Medya'nın haberine göre Tutuklu yakınlarının verdiği bilgiye göre Silivri’de 3 koğuş kapatıldı. Boşaltılan koğuşlar karantina için hazırlanırken tutuklular 35 kişinin kaldığı koğuşlara gönderildi. Böylece diğer koğuşlardaki insan sayısı 46’ya çıktı.









Silivri’de 7 No, B-12 koğuşu ile 7 No C-7 koğuşunda tutuklu sayısının 46 olduğu bildirildi.





DEMEK Kİ BİR ŞEYLER VAR

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Silivri Cezaevi hakkında 2-3 kişiden bilgi geldi. 7 kişilik koğuşta 35 kişi varken koğuşlar 45 kişiye çıkarılmış. Karantina koğuşu oluşturulduğu söylenmiş. Bunlar önemli. Demek ki bir şeyler var” dedi.