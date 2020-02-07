Koronavirüs, Çin ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

Etkinin büyük bir kısmı virüsün kendisinden değil, yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden kaynaklanıyor.



Virüsün ilk kez görüldüğü 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde seyahat üzerinde sert kısıtlamalar var.

Vuhan'ın içinde bulunduğu Hubei eyaletinde de benzer önlemler alınıyor.

Bu önlemler yalnızca iş seyahatlerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda işçilerin, malların ve tüketicilerin hareketini de kısıtlıyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda insan, virüsü kapabileceklerini düşündükleri mekanlardan ve etkinliklerden kaçınıyor.

Bu yüzden restoranlar, sinemalar, ulaştırma hizmetleri, oteller ve mağazalar bu etkiyi hızlı bir şekilde hissetti.

Krizin Çin Yeni Yılı'na denk gelmesi de, özellikle o dönemde para kazanan şirketlerin bu gelirden mahrum kalmasına yol açtı.

Merkezi hükümet yetkilileri yeni yıl tatilini birkaç gün uzatırken bazı yerel yönetimler bu karara birkaç gün daha ekledi.





Bu durum, işçilerin iş başına dönüşünü geciktirdi.





Üretim ve satış süreçlerinin aksaması nakit akışını da etkiliyor. Bu özellikle küçük şirketler için sorun yaratabilir.





Çoğu şirketin yapması gereken ödemeler devam ediyor. Bunlara işçilerin maaşları da dahil.





İhracat yapan şirketler ise, diğer ülkelerdeki alıcıların Çin dışındaki ülkelerden tedarik yolunu tercih etmesi bu ülkelerdeki Çin pazarlarını etkileyebilir.





BBC'ye konuşan, Guangdong'da saç düzleştirici ve saç kurutma makinası gibi ürünler satan Wing Sang Electrical'ın sahibi Herbert Wun, halihazırda ABD - Çin ticaret savaşından etkilenmekte olan şirketlerin böylesi bir sonucu kaldıramayabileceğini söyledi.





Wun, "Salgın, Çin'i tedarik zincirlerinden çıkarmaya çalışan müşterilerin üzerindeki baskıyı artıracak" dedi.



