"Koronavirüs, Çin'de laboratuvarda üretildi"

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.





Montagnier, Pourquoi docteur internet sitesine verdiği demeçte, Covid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını ifade ederek "Covid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri Koronavirüs hakkında uzmanlaştı" ifadelerini kullandı.





Bu konuyu çok iyi araştırdığını belirten Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.





Covid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir" dedi.





"Bu konuda herhangi bir kanıt yok"





Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Bu konuda herhangi bir kanıtın olmadığı" belirtildi.





ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Koronavirüs'ün Çin'de bir laboratuvarda üretilip üretilmediğini araştırdığını söylemişti.





Çin de "Bilimsel hiçbir temeli yok" diyerek iddiaları reddediyor.





Koronavirüs'ün ilk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında insanlara geçtiği sanılıyor.