Koronavirüs Deva Partisi'nin kuruluşunu nasıl etkiledi?

Kuruluşu, koronavirüs salgını dönemine denk gelen Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) il ve ilçe teşkilatlanması için harekete geçti.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre teşkilatlarda görev alacak isimleri belirlemek için parti içinde 18 bölge komisyonu oluşturuldu. Komisyonlar, teşkilatlanma çalışmalarına, il ve ilçe örgütlerinde görev almak isteyen ve başvuruları internet üzerinden alınan gönüllülerle başlayacak. Pandemi nedeniyle gönüllülerle görüşmeler "video konferans" gibi uzaktan iletişim yöntemi ile yapılacak.





Koronavirüs salgını nedeniyle, siyasi partiler toplu etkinliklerini ve kongrelerini iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı. Ancak siyasi partiler video konferans sistemi aracılığıyla mümkün olabilen siyasi faaliyetlerini sürdürüyor.





Kuruluş dilekçesini 10 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'na sunan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi de teşkilatlanma çalışmaları için salgın koşullarını da dikkate alarak planlama yaptı.





"50 bin gönüllü başvurdu"





Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre salgın nedeniyle teşkilatlanma çalışmalarının sekteye uğramaması için öncelikle, video konferans üzerinden görüşme yöntemiyle çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.





Bu kapsamda partinin internet sitesi üzerinden "üye" ve "gönüllü" başvuruları alınmaya başlandı.





Partide görev almak için 50 binin üzerinde "gönüllü" başvurusu olduğunu belirten parti kaynakları, bu isimlerle ilgili ilk temasların video konferans yöntemiyle sağlanacağını belirtiyor.





Edinilen bilgiye göre parti yönetimi teşkilatlanma çalışmalarında görev almak üzere 18 bölge komisyonu oluşturdu.





Komisyonlar aracılığıyla, teşkilatlarda görev almak isteyenlerle ilk görüşmeler yapılacak, sosyal izolasyonun kalkmasından sonra da yüz yüze görüşmelerin yapılarak teşkilatlarda görevlendirme yoluna gidilmesi planlandı.





Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında ilk aşamada partide görev almak isteyen yaklaşık 50 bin dolayındaki gönüll" taramasının Ramazan ayı sonuna kadar tamamlanması planlandı.





"Bölgenin profiline uygun isimlere teklif götüreceğiz"





Parti yönetimi, il ve ilçe teşkilatlarına dönük ekip oluşturma çalışmalarına gönüllü başvurularından başlasa da birlikte çalışmak istedikleri isimlere teklif de götürmeyi planlıyor.





Kuruluş aşamasından itibaren milletvekili transferine yönelmeme kararı alan parti yönetimi, yerel düzeyde de benzer yöntemi izlemeyi planlıyor.





Bu kapsamda kapılar, AKP dahil mevcut partilerinden kopanlara açık olmakla birlikte özellikle bir transfer çabası içinde olunmayacağı vurgulanıyor. Partili üst düzey bir kaynak, bu konuda izleyecekleri stratejiyi şöyle anlattı:





"Gönüllü başvuruları, teşkilatlarda görev alacaklar için kullanılacak kaynaklardan bir tanesi. Bunun dışında bizimle iletişim geçip müracaat edenler, referans üzerinden CV gönderenler var. Bazı yerlerde, bölgenin profiline uygun isimlere kendimiz teklif götüreceğiz.





"Şu anda çalışmalar olumlu noktada ve ilk aşamada Ramazan ayı sonuna kadar 50 bin dolayındaki gönüllü müracatıyla ilgili taramayı bitireceğiz. Teşkilatlarda görev alacaklarla ilgili özel dosyalar oluşturuluyor, bölgenin durumuna göre siyasi analizler yapılıyor. Dikkat edilmesi gereken dinamikler konusunda, kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri ile görüşülüyor. Yapılan bu çalışmalar sonrasında, teşkilat kadrolarının profili de büyük ölçüde netleşmiş olacak."





"Genel Merkeze 1 hafta, 10 günde taşınılır"





Söz konusu parti yöneticisi, genel merkez binası ile ilgili tadilatta da sona gelindiğini belirterek, 1 hafta 10 gün içinde kullanıma hazır duruma geleceğini belirterek, "Ebette şu anda zaten toplantılar yapılamıyor ama binada odalar kullanılmaya başlanabilir. Partinin resmi açılışı ise sosyal izolasyon sürecinin sona ermesinden sonra yapılır" görüşünü dile getirdi.





Olağan kongre normale dönüş sonrası





Salgın sürecinde yürütülecek görüşmeler ve yapılacak çalışmalarla parti teşkilatlarında yer alacak kadroları belirlemeyi hedefleyen parti yönetimi, normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından teşkilatları kurmayı ve ilk olağan kongreyi yapmayı hedefliyor.