Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs dondurulmuş gıdada yaşayabiliyor /20 Ekim 2020 12:28

Koronavirüs dondurulmuş gıdada yaşayabiliyor

Koronavirüs bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Toplam vaka sayısı 40 milyonu, can kaybı ise bir bir milyonu geçti. Aşı çalışmaları ise hala devam ediyor. Tüm bu gelişmeler dışında bilim insanları virüsün nerelerden ve nasıl bulaştığını da araştırıyor.

SHABER3.COM



Dünyada ikinci dalganın devam ettiği günlerde Çin'den önemli bir açıklama geldi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dondurulmuş gıda paketlerinin üzerindeki koronavirüslerin canlı kalabildiklerini saptadı. 

Yapılan açıklamaya göre, Qingdao şehrinde 55 gün boyunca hiç vaka görülmedi ancak ardından yeniden vaka sayısında artış oldu. Bunun üzerine yetkililer Qingdao Hastanesi’ndeki hastaları incelemeye başladı. Hastaların bir kısmının liman çalışanı olması üzerine dondurulmuş gıda paketleri incelendi ve virüsün burada yaşadığı fark edildi.

Çin koronavirüs bulunan paketlerle temas sonucu hastalığa yakalanılabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs dondurulmuş gıdada yaşayabiliyor Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:32