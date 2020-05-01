Koronavirüs döneminde ABD'de işsiz kalanlar maaşlardan fazla ödeme alıyor

Covid-19 salgınından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde son altı haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyonu aştı. Ancak işsiz kalanların yarısı, federal hükümet ve eyaletlerin işsizlik sigortası ödemeleri sayesinde haftalık 978 dolar alarak çalıştıkları dönemden daha fazla gelir elde ediyor.





Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre Trump yönetimi geçen mart ayında, Covid-19 ile mücadele kapsımında açıkladığı 2 trilyon dolarlık dev teşvik paketinin 260 milyar dolarını işsizlik ödemeleri için ayırmıştı.





Demokratların baskısı üzerine, eyaletlerin yaptığı ödemelerin üstüne federal hükümet, işsiz kalanlara haftalık 600 dolarlık ödeme yapma kararı aldı.





Bu süreçte de en çok işsiz kalanlar, restoran, otel ve mağaza gibi düşük ücretli sektörlerde çalışanlar oldu.





Wall Street Journal'ın haberine göre, işsizler ortalama olarak haftada 978 dolarlık işsizlik maaşı alıyor. 600 doları federal hükümetten, 378 doları da eyaletlerden geliyor. Bu ödemeler en az temmuz ayının sonuna kadar sürecek.





İşsiz kalanların yaklaşık yüzde 50'si bu ücreti çalışarak alamıyor. Bu yüzden açık kalan gıda firmalarında çalışan düşük ücretli işçiler bu duruma sitem ediyor. Birçoğu en ağır ve tehlikeli şartlarda çalışırken, işsiz kalarak maddi durumlarının daha iyi olabileceğini savunuyor.





Vox'a konuşan ABD'li bir ekonomist bu durumu özetlemek için, "Evde kalanlar, toplumun ihtiyacı için risk alarak çalışanlardan daha iyi muamele görüyor" ifadelerini kullandı.





İşletmelerin kapanması, iş gücü piyasasını olumsuz etkiledi





ABD'de, salgını kontrol altına almaya yönelik önlemler nedeniyle ekonomik faaliyet önemli ölçüde zarar gördü.





ABD ekonomisi, Covid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2008'deki küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşünü kaydetti.