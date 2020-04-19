Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? /19 Nisan 2020 20:17

Koronavirüs elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı?

Uzman isin Koronavirüs'ün elbise ve yiyeceklerle eve taşınıp taşınmayacağı sorusuna cevap verdi. Uzman isin sokaktan geldikten sonra ürünlerin sıcak su ile yıkanmasının yeterli olacağını, dış kıyafetlerin kaynatılmasına gerek olmadığını söyledi.

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Rus virolog Vladimir Makarov, koronavirüsten korunmak için sokaktan geldikten sonra ürünlerin sıcak su ile yıkanmasının yeterli olacağını, dış kıyafetlerin kaynatılmasına gerek olmadığını söyledi.

Rus virolog Vladimir Makarov, Koronavirüs'ten korunmak için sokaktan geldikten sonra ürünlerin sıcak su ile yıkanmasının yeterli olacağını, dış kıyafetlerin kaynatılmasına gerek olmadığını söyledi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan virolog Vladimir Makarov, insanların enfeksiyonu kendileriyle birlikte eve getirme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Makarov, “Dışarı çıktıysanız, döndüğünüzde dış kıyafetlerinizi yıkamaya gerek yok. Virüs kıyafetlerde çok kısa bir süre kalıyor. Her ihtimale karşı dışarıda giydiğiniz giysileri evde biraz uzak bir yere asın” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ün esas olarak solunum organları yoluyla bulaştığını belirten Makarov, bu nedenle yiyeceklerin çamaşır suyu veya alkol ile yıkanmasına veya ceket ve paltoların kaynatılmasına gerek olmadığını kaydetti.
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