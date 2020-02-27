Koronavirüs endişesiyle Van'da cadde ve sokaklar boşaldı









Yurttaşların çoğunun maske takmaya başladığı kentte, özellikle kış aylarında dolup taşan oyun salonları ise boşalmış durumda. Akşam saatlerinde herkesin evine çekildiği kentte, cadde ve sokaklar iyice ıssızlaşıyor.





Boşalmış parkta tek başına oturan Turgut Kahraman, kente hakim olan korku ve tedirginliğe dikkat çekerek, yetkililerin konuya hassasiyetle yaklaşması ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.





Sınır kapılarının geç kapatıldığını söyleyen Kahraman, “Virüsün duyulmasından 3 gün sonra sınır kapılarını kapattılar. Bu konuda çok endişeliyim. Termal kamerayla geçişler yapılıyormuş. Bunla virüsün tespit edileceğini düşünmüyorum. Uzmanların söylemlerine göre 14 günlük bir kuluçka süreci var. Ama sınır kapılarının kapanması noktasında geç adım atıldı” dedi.





İnsanların zorunlu olmadığı sürece evden çıkmadığını belirten Kahraman, "Tedbir olarak da biz saatte bir elimizi yıkıyoruz. Bakanlığın halkı bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yapması elzemdir. Biz halk olarak tokalaşmak zorundayız. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Sadece hijyen anlamında tedbir alıyoruz. Ben Türkiye’de bu konuya dair yeterli çalışma yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü sağlık çalışanları dahi bu anlamda virüsü tam anlamış değil. Eğer Koronavirüse dair bir bilgilendirme ve eğitim verilecekse bunu biran önce hayata geçirmeleri lazım” diye konuştu.