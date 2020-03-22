Samanyolu Haber /Spor / Koronavirüs Fenerbahçe’yi sarstı /22 Mart 2020 17:10

Koronavirüs Fenerbahçe’yi sarstı

Basketbol takımının neredeyse hiçbir maçını kaçırmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 4 Mart'ta evindeki son EuroLeague mücadelesi olan Kızılyıldız maçını da en ön sıradan izlemişti.

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Fenerbahçe Beko'da sporcu ve idarecilerde corona virüs belirtilerine rastlanması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de bir spor takımında görülen bu ilk vakanın yaşanma süreci ‘Bile bile lades' dedirtti.

Sporcu sağlığını ikinci plana atarcasına 10 Mart'ta maçların seyircisiz oynanmasına karar veren EuroLeaue yönetimi, 12 Mart'ta bu kararından vazgeçip organizasyonu ertelediğini duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu ise maçların ertelenmesi için 19 Mart'a kadar bekledi.

HERKESİ ATEŞE ATTILAR

Euroleague’deki salgına rağmen vakaların çok görüldüğü İspanyol ekipleri Real Madrid ve Valencia ile de karşılaşan sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde de son olarak 8 Mart'ta Beşiktaş Sampo Sigorta ve 15 Mart'ta TOFAŞ'la karşılaştı. Şimdi herkes aynı şeyi soruyor: “Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek?”

KOÇ DA TRİBÜNDEYDİ!

Basketbol takımının neredeyse hiçbir maçını kaçırmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 4 Mart'ta evindeki son EuroLeague mücadelesi olan Kızılyıldız maçını da en ön sıradan izlemişti.
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