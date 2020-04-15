Koronavirüs gölgesinde büyük hayvan sevkiyatı

Türkiye, koronavirüs salgınından dolayı hafta sonu hayatın durduğu bir dönemde büyük bir hayvan sevkiyatına sahne oldu.





Milli Gazete'nin haberine göre Koronavirüsün yayılma hızı en yüksek olan ülkeler arasında bulunan Brezilya’dan ithal edilen yaklaşık 10 bin baş besilik hayvan pazar akşamı İskenderun Limanı’nda indirilerek yüzlerce TIR’larla Şanlıurfa’ya taşındı.





Hayvan ithalatının yasak olduğu ve Türkiye’nin gündemini tamamen koronavirüsün oluşturduğu bir dönemde Brezilya’dan sessiz sedasız 10 bin baş besilik hayvan ithalatı yapıldı. İthalatı yapan firma, kendisine sağlanan bu ayrıcalıktan dolayı büyük bir rant elde etmiş olurken, koronavirüsten dolayı her bakımdan tedbirlerin artırıldığı bir dönemde bu ithalatın yapılması dikkat çekti.





YÜZLERCE TIR’LA ÇİFTLİĞE TAŞINDI

* Polaris 2 isimli gemi Brezilya’dan yüklediği yaklaşık 10 bin başlık besilik hayvanı Pazar akşamı İskenderun Limanı’na indirdi. İskenderun Limanı’nda yüzlerce TIR’a yüklenen hayvanlar, ithal eden et firmasının Şanlıurfa’daki çiftliğine taşındı. Hayvanların gemiden TIR’a yüklenmesi sırasında hiçbir görüntü alınmasına ise müsaade edilmedi.









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYVAN İTHALATININ YASAKLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan ithalatının durdurulduğunu açıklamasına rağmen, besilik hayvan ithalatı aralıksız devam ediyor. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Ekim’de besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışması yapılacağını belirterek, besilik hayvan ithalatının bu tarihten itibaren tamamen durdurulduğunu duyurmuştu.





KARPUZ İTHALATI İÇİN GÖRÜŞ İSTEYEN BAKANLIK, HAYVAN İTHALATI İÇİN DE GÖRÜŞ İSTEDİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı tedbir kapsamında İran’dan yapılacak karpuz ithalatı için bile Sağlık Bakanlığı’ndan görüş isterken, koronavirüsten dolayı felaket durumu ilan edilen Brezilya’dan binlerce hayvan ithal edilmesi büyük bir çelişki olarak görülüyor.









SADECE BİR FİRMAYA 10 BİN BAŞLIK İTHALAT KIYAĞI

Besilik hayvan ithalatının durdurulmasına rağmen Türkiye’nin önde gelen büyük bir et firmasının Brezilya’dan ithal ettiği yaklaşık 10 bin baş besilik hayvanın Pazar akşamı sessiz sedasız sevkiyatının yapılması dikkat çekti. Polaris 2 isimli büyük yük gemisi Brezilya’dan yüklediği yaklaşık 10 bin baş besilik hayvanla birlikte, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar akşamı İskenderun Limanı’na yanaştı. Limandan yüzlerce TIR’a seri bir şekilde yüklenen besilik hayvanlar, Şanlıurfa’ya götürüldü. Hayvanların TIR’lara yüklenmesi sırasında kesinlikle hiçbir görüntü alınmasına müsaade edilmedi.