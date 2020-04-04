Koronavirüs hakkında merak edilenler...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu ana kadar dünya genelinde 60 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan ve 1 milyon 100 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) hakkında bilgilendirme broşür yayımladı.





Broşür Koronavirüs'ün etkileri, belirtileri ve nasıl tedbir alınması gerektiğine dair bilgiler verildi.





KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLGİLER DEĞİŞİYOR





Ayrıca Koronavirüs hakkında bilinenlerin değişebileceği, bu yüzden güncel bilgilerin takip edilmesi konusunda uyarı yapıldı.





Türkiyecoronahaberleri.com sitesinin DSÖ dosyasından tercüme ettiği bilgiler şu şekilde:





"2019 yılı aralık ayında Çin’de toplu zatürre vak'aları meydana geldi. Araştırmalar, bu durumun sebebinin, önceden bilinmeyen bir virüs olduğunu gösterdi. Bu virüse 2019 n-CoV adı verildi.





KORONAVİRÜS HAKKINDA BAZI BİLGİLER





Bu yeni bir virüs ve bu virüs hakkında şu an bilinenler gelecekte değişebilir. Koronavirüsler büyük bir virüs grubudur, çekirdeğinde genetik materyaller, zarında ise protein uçları bulunur.





Bu durum da virüse kral tacı gibi bir görünüm kazandırıyor. Latincede ise taç, "Corona" demek. Bu sebeple virüs "Corona/Korona" ismini aldı.







Korona virüslerin solunum, mide ve bağırsaklarla ilgili belirti gösteren birkaç çeşidi bulunuyor. Solunum hastalıkları, soğuk algınlığından zatürreye kadar değişiklik gösterebiliyor.





Çoğu insan ise hastalığı hafif geçiriyor. Fakat ciddi hastalıklara sebep olan bazı Koronavirüs tipleri de bulunuyor. Bunlar;





1) SARS-CoV : İlk defa 2013’te Çin’de görüldü.





2)MERS-CoV: İlk defa 2012’de Suudi Arabistan’da görüldü.





3)2019 n CoV: İlk defa 2019’da Çin’de görüldü. Wuhan’da, deniz canlıları ve canlı hayvan pazarları ile ilişkisi olan zatürreli bir grup insanda ortaya çıktı.





Bu insanlardan, aile üyelerine ve sağlık çalışanlarına yayıldı. Çin’de yayıldıktan sonra dünyaya sıçradı.





VİRÜS NEREDEN GELDİ?







Koronavirüs'ün hayvanlar arasında dolaştığı biliniyor. Bazen bu virüsler, hayvanlardan insanlara sıçrayabiliyor.





Bu durumun virüsün mutasyonu ya da hayvanlar ile insanlar arasındaki temasın artması gibi birkaç sebebi olabiliyor.





VİRÜS NASIL YAYILIYOR?





Son araştırmalara göre, solunumla ilgili virüsler enfekte insanın hapşırması ve öksürmesiyle çıkan damlacık yoluyla ya da virüs bulaşan bir yüzeye temasla bulaşıyor.





ETKİLERİ NELER?



Ateş,





Solunum sıkıntıları,





Zatürre,





Böbrek yetmezliği,





Ölüm (ölümlülük oranı henüz bilinmiyor.)





BELİRTİLERİ NELER?





Enfekte insanlar, PCR (polymerase chain reaction) testi ile belirlenebiliyor. PCR testi ile virüsün genetik izleri tanımlanıyor.





TEDAVİSİ VAR MI?





Hayır. Tedavisi ve aşısı geliştiriliyor.





NASIL ÖNLEM ALINIR? NE YAPILMALI?









Ayrıca,

2019 n CoV hakkında bilinenler sürekli değişebilir. Bu sebeple güncel bilgileri takip ediniz.