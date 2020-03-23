Koronavirüs hastalarına bakan doktor: Alkışlamak yetmez, malzeme bulamıyoruz

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çalışan ve durumu ağırlaşan Koronavirüs hastalarına bakan doktor, önümüzdeki haftadan itibaren sürecin kritikleşeceği uyarısında bulundu.





Aynı doktor, “Biz sayılara takılmıyoruz, biz elimize gelen kritik hasta sayısına bakıyoruz. Hastalar kritikleşiyor.” diye konuştu. Alkışların motivasyonlarını arttırdığını, ancak hastaneye gidince malzeme bulamadıklarını belirten doktor 1.500 liralık malzemeyi kendisi aldığını anlattı.





Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'e konuşan doktor, hastanede Koronavirüs uygulamasına geçildiğini ve hastanın geldiği zaman birkaç aşamalı süreçten geçtiğini aktardı.





Yoğun bakımda olan hastaların hepsinin 65 yaş üstünde olduğunu belirten doktor, 20-25 yaş aralığında pozitif çıkan hastaların olduğunu da kaydetti. Sayılara çok takılmamak gerektiğini ifade eden doktor, "Bu sayıyı biz belki binlerle, belki bir hafta sonra on binlerle ifade edeceğiz. Önemli olan sayının kaç olduğu değil nasıl yönettiğiniz." dedi.





"MALZEME EKSİK OLDUĞU İÇİN 10 DOKTORUN İKİSİNİ KULLANABİLİYİROZ"





Bakanlık tarafından 2 gün önce malzeme temin edildiğini, ancak çalıştığı yoğun bakım ünitesi için hala malzeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten doktor, "Bu kıtlıkta yoğun bakım ünitesinde şunu yapıyoruz; diyelim ki elimizde 10 doktor var. Hepsini aynı anda kullanmak yerine 2 doktor kullanabiliyoruz." ifadelerini kullandı.





"1.500 LİRAYA MALZEME ALDIM"





İtalya’da Koronavirüs bulaşan hekimlerin en büyük kısmını yoğun bakım ünitesindekiler olduğuna işaret eden doktor, "Bizler, asistan hekimler olarak cebimizden para vererek malzeme alıyoruz. Ben 1.500 liraya tek kullanımlık baştan aşağıya malzeme aldım. Almak zorundayım çünkü elimde bir yedek bulunmak zorunda." dedi.





Önümüzdeki haftadan itibaren işlerin yoğunlaşacağını belirten doktor şunları söyledi: "Bir yanda mesleğin getirdiği savaşçı ruh içindeyiz genel olarak. Ama savaşırken hem devleti hem bakanlığı hem mülki idareyi hem de vatandaşı yanımızda görmek istiyoruz. Alkışlar evet motivasyonumuzu artırıyor, fakat orada alkışlandıktan sonra sabah hastaneye gittiğimizde malzeme bulamamak moralimizi bozuyor."





"SALGINDA BİLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR"





Daha önce güvenlik soruşturması sebebiyle mesleğe başlayamayan, şu an ise salgına karşı mücadele veren doktor güvenlik soruşturması diye bilinen fişlemelerin devam ettiğini söyledi.





Aynı doktor şunları aktardı: "Bu güvenlik soruşturması denen şeyin aslında toplum sağlığı için ne kadar büyük bir risk teşkil ettiğini görmüş olduk. Şu an binlerce doktor sahaya inemiyor. Çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktor var hâlâ. Bundan iki gün önce yeni tebligatlar yayımlandı. Bazı doktorlara ‘sen güvenlik soruşturmasından geçemedin, çalışmazsın’ dediler. Ortada böyle bir salgın varken o konuda hâlâ inat ediyorlar."