Koronavirüs, Hollanda nüfusunun büyük kısmına bulaşacak

BASRİ DOĞAN - ,TR724





Hollanda’nın koronavirüsle mücadelede büyük bir görevle karşı karşıya olduğuna işaret eden Mark Rutte “Bugün sizlere kolay bir mesajım yok. Koronavirüs aramızda ve aramızda kalacak. Korkarım ki Hollanda nüfusunun büyük bir kısmına bu koronavirüs bulaşmış olacak.” dedi.





Virüsün Hollanda’da hızlı şekilde yayıldığına dikkat çeken Rutte, “Biz ve dünyanın geri kalanı ülkeler ile birlikte muazzam bir görevle karşı karşıyayız. Son zamanlarda birbirini hızla takip eden tedbirler alıyoruz. Bu virüs ile mücadele ülkeler için eşi görülmemiş bir şekilde sürüyor.” ifadelerini kullandı.





RİSK ALTINDAKİ İNSANLARI KORUMALIYIZ





Başbakan Rutte, virüse karşı verilecek mücadele konusunda şu bilgileri verdi: “Aşı olmadığı sürece, kontrollü grup bağışıklığı oluşturulmalıdır. Grup bağışıklığı, virüsü taşıyan kişilerin bağışıklık kazanacağı anlamına gelir. Bağışıklık sahibi olan grup ne kadar büyük olursa, virüsün yaşlı ve zayıf hastalara zayıf düşme olasılığı o kadar az olur. Bununla birlikte, bu grubun bağışıklığının oluşması aylar, hatta daha uzun sürebilir. O zaman, mümkün olduğu kadar risk altındaki insanları korumalıyız.”





HOLLANDA’DA ÖLÜ SAYISI 24, VAKA SAYISI 1413





Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 16 Mart Pazartesi tarihi itibari ile 278 kişi artarak 1413’e, ölü sayısının ise 20’den 24’e yükseldiğini açıkladı. Hükümet ülkede yaygınlığı artıran virüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi adeta karantina altına alındığını açıkladı. Okullar 6 Nisan’a kadar tatil edildi. Buna ek olarak tüm kafe, restoran, spor kulüpleri ve eğlence merkezleri de kapatıldı.