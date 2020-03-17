Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs, Hollanda nüfusunun büyük kısmına bulaşacak /17 Mart 2020 10:26

Koronavirüs, Hollanda nüfusunun büyük kısmına bulaşacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Lahey’den Hollanda halkına sesleniş konuşmasında, nüfusun büyük çoğunluğunun koronavirüs salgınından enfekte olacağını söyledi.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN - ,TR724
 
Hollanda’nın koronavirüsle mücadelede büyük bir görevle karşı karşıya olduğuna işaret eden Mark Rutte “Bugün sizlere kolay bir mesajım yok. Koronavirüs aramızda ve aramızda kalacak. Korkarım ki Hollanda nüfusunun büyük bir kısmına bu koronavirüs bulaşmış olacak.” dedi.

Virüsün Hollanda’da hızlı şekilde yayıldığına dikkat çeken Rutte, “Biz ve dünyanın geri kalanı ülkeler ile birlikte muazzam bir görevle karşı karşıyayız. Son zamanlarda birbirini hızla takip eden tedbirler alıyoruz. Bu virüs ile mücadele  ülkeler için eşi görülmemiş bir şekilde sürüyor.” ifadelerini kullandı.

RİSK ALTINDAKİ İNSANLARI KORUMALIYIZ

Başbakan Rutte, virüse karşı verilecek mücadele konusunda şu bilgileri verdi: “Aşı olmadığı sürece, kontrollü grup bağışıklığı oluşturulmalıdır. Grup bağışıklığı, virüsü taşıyan kişilerin bağışıklık kazanacağı anlamına gelir. Bağışıklık sahibi olan grup ne kadar büyük olursa, virüsün yaşlı ve zayıf hastalara  zayıf düşme olasılığı o kadar az olur. Bununla birlikte, bu grubun bağışıklığının oluşması aylar, hatta daha uzun sürebilir. O zaman, mümkün olduğu kadar risk altındaki insanları korumalıyız.”

HOLLANDA’DA ÖLÜ SAYISI 24, VAKA SAYISI 1413

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 16 Mart Pazartesi tarihi itibari ile 278 kişi artarak 1413’e, ölü sayısının ise 20’den 24’e yükseldiğini açıkladı. Hükümet ülkede yaygınlığı artıran virüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi adeta karantina altına alındığını açıkladı. Okullar 6 Nisan’a kadar tatil edildi. Buna ek olarak tüm kafe, restoran, spor kulüpleri ve eğlence merkezleri de kapatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs, Hollanda nüfusunun büyük kısmına bulaşacak Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:56:09