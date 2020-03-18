Koronavirüs iddiasında bulunan Ahmet Çakar gözaltına alınacak mı?

Beyaz TV’de Ertem Şener‘in sunduğu Derin Futbol programında eski hakem olan doktor kökenli Ahmet Çakar, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.





Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir açıklaması olmamasına rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğunu iddia eden Ahmet Çakar tepki çekti.





Ahmet Çakar, “Maalesef 2 tane vefatımız var” sözleri sonrası “Koronadan mı?” sorusuna “Koronadan. Sanıyorum Sayın Bakan (Fahrettin Koca) birazdan açıklayacak. Benim devlet içerisindeki bağlantılarım ve doktor olmam nedeniyle bunu üzülerek söylüyorum” ifadelerini kullandı.





Ahmet Çakar'ın açıklamalarından sonra kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölümlü vakanın olmadığını söyledi.





AHMET ÇAKAR GÖZALTINA ALINACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koranavirüs hastalığı ile ilgili gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar mercek altına almıştı.