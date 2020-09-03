Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirus ile mücadelede umutlandıran gelişme /03 Eylül 2020 11:02

Koronavirus ile mücadelede umutlandıran gelişme

İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi.

SHABER3.COM

İzlanda'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, antikorların yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını ortaya koydu.

Merkezi Reykjavik'te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen'in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda'da Covid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği araştırmada, kişilerde Covid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

Araştırmanın bulgularının yayımlandığı "New England Journal of Medicine" dergisine açıklama yapan Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip corona virüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Covid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.

Covid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceği.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirus ile mücadelede umutlandıran gelişme Sonraki Haber >>

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:01