Koronavirüs internet hızını da vurdu

Ekonomik aktiviteler temel ihtiyaç düzeyine inerken, çalışanlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Lüks tüketim neredeyse sıfırlandı ve alışveriş büyük ölçüde internete taşındı.







Ancak internet de koronavirüsün olumsuz etkisinden payına düşeni aldı. Koronavirüs krizinin patlak verdiği günlerden bu yana, Türkiye'deki internet kullanıcıları internet hızlarının düştüğüne dair şikayetlerde bulunmaya başladı.





Gazete Habertürk'teki habere göre, korona günlerinde Türkiye'nin dünya internet hızı sıralamasında yeri değişti ve sıralamada geriye düştü.





Habere göre, speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Mart 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre koronavirüsünün dünyayı etkisi altına aldığı geçen ay sabit ve mobil internette indirme (download) hızları düşerken, gecikme süreleri arttı.





Ancak söz konusu düşüş sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gözlemlendi.





Mart ayında dünyanın ortalama indirme hızı mobil internette31.61 Mbps’ten 30.57 Mbps’ye, sabit internette ise 75.39 Mbps’den 74.64 Mbps’ye indi. Gecikme süreleri ise mobil internette 40 ms’den, 42 ms’ye; sabit internette ise 23 ms’den 24 ms’ye yükseldi.





Bunun sebebi ise, eve kapananların internete aşırı yüklenmeleri ve film, dizi, müzik izleyerek çok sayıda materyal indirmesi.





Şubat 2020'de dünyada mobil internette 11.29 Mbps olan upload hızı, Mart 2020'de 10.73 Mbps'ye indi. Sabit internette ise 41.4 Mbps olan upload hızı 40.07 Mbps'ye geriledi.





Kuruluşun verilerine göre Türkiye’de ise tablo şu şekilde gerçekleşti:





Mart ayında Türkiye’nin ortalama indirme hızı mobilde 35.43 Mbps’den 32 Mbps’ye, sabit internette ise 29 Mbps’den 24.15 Mbps’ye geriledi. Yoğun internet kullanımı ile birlikte gecikme süreleri ise mobilde 30 ms’den 31 ms’ye, sabit internette 26 ms’den 29 ms’ye çıktı.





Türkiye'de geçen ay internet hızlarında yaşanan asıl çarpıcı değişim ise 'upload' tarafında görüldü. Mobil internette 14.93 Mbps'ten 13.95 Mbps'ye inen yükleme hızı, kullanıcıların asıl yoğun kullanımının olduğu sabit internet tarafında ise yarı yarıya düşrü. Şubat 2020'de Türkiye'nin sabit internette 11.77 Mbps olan upload hızı, sadece bir ayda 6.74 Mbps'ye kadar indi.





Eğitim ve iş yaşamının internet üzerinden evden yapılmaya başlandığı geçen ay Türkiye’de ortalama sabit internet hızı yüzde 17 düştü. Mart 2020’de mobildeki ortalama indirme hızında ise yüzde 9.6’lık bir gerileme yaşandı.





Bu sonuçların ardından Türkiye dünyada mobil internet hızında 5, sabit internet hızında ise 12 sıra geriledi. Dünyada mobil internet hızı sıralamasında Türkiye Mart 2020 itibariyle 52, sabit internet hızında ise 102. sırada yer aldı.