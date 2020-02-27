Koronavirüs iptalleri artırıyor: IMF ve Dünya Bankası toplantısı ertelenebilir

Dünya ekonomisinin en büyük üreticilerinden biri olan Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün etkisi sağlıkla sınırlı kalmıyor, binlerce insanın hayatını kaybettiği virüs Avrupa’da da hızla yayılıyor. Birçok ülke tedbirlerini artırırken, ekonomiye trilyon dolarlık darbe vuran koronavirüs, fuarlar başta olmak üzere çeşitli toplantı, organizasyon ve etkinlikleri de iptal ettiriyor.





Her yıl nisan ayında yapılan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın bu yıl ertelenmesi veya toplantıların telekonferans yoluyla gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.





Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, her yıl nisan ayında yapılan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın bu yıl ertelenmesi veya toplantıların telekonferans yoluyla gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.





Habere göre, 17-19 Nisan tarihlerinde yapılması planlanmış olan ve dünyanın her yerinden 10 bin kadar yetkili, gazeteci, iş insanı ve sivil toplum temsilcisinin katılması öngörülen toplantıların, yeni korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde.





IMF ve Dünya Bankası'ndan yetkililerin üye hükümetler ile toplantıların iptal edilmesini konuştuklarını, ancak başka seçeneklerinde masada olduğunu belirten kaynaklar, henüz bir karar alınmadığını, alınacak kararın salgını kontrol etme çabalarının önümüzdeki günlerde veya haftalarda gösterecekleri etkilere bağlı oduğunu vurguluyorlar.

Tartışılan seçenekler arasında sadece az sayıda toplantının yapılması, üye ülkelerden katılacak delege sayısının kısıtlanması ve toplantıların telekonferans yoluyla yapılması var.





Öte yandan, Dünya Bankası 2-4 Mart tarihlerinde Washington’da düzenleneceği açıklanan “kırılganlık, çatışma ve şiddet” konulu bir toplantıyı salgın endişeleriyle ertelediğini açıkladı.





IMF Başkanı Kristalina Georgieva da, geçen hafta yaptığı açıklamada, küresel büyüme tahminlerini koronavirüs nedeniyle aşağı çekebileceklerini belirtmişti.









IMF Başkanı Georgieva, para politikası alanı daralırken yapısal reformların gerekliliğine dikkat çekti, Covid-19 virüsünün ekonomilere etkilerini değerlendirdi.





Virüsün görülmesinin ardından ilk kez Çin'deki doğaltaş ve mermer fuarı, seyahat fuarı ve Formula 1 yarışı iptal edildi. Ardından iptaller Avrupa’ya ulaştı. İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’nin iptaliyle başlayan sürece son olarak dün iki organizasyon daha eklendi.





Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı da yapılmayacak. Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada dört gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi.





Köln Fuar Merkezi'nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu. Almanya’daki fuarın şubat 2021'de yapılması planlanıyor. 29 Şubat’ta Sırbistan’da yapılacak metal sektörü için alım heyeti görüşmeleri de iptal edildi.









Spordan teknolojiye Asya'da seyahat ve etkinlik endüstrisinde Covid-19'un (koronavirüs) ekonomik etkilerinin daha fazla hissedileceğine dair endişeler artıyor.





Avrupa’daki ilk önemli iptal kararı İspanya’dan geldi. Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) 24-27 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde yapmayı planladığı Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) 40’a yakın mobil teknoloji şirketi katılmama kararı aldı. Ardından 13 Şubat’ta GSMA’dan açıklama geldi ve Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) iptal edildiği belirtildi.





17 Şubat’ta ise bu kez İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen ve kendi alanının en büyük organizasyonu olan Uluslararası Buluşlar Fuarı ertelendi. 40 ülkeden 800 katılımcının beklendiği fuar, bu yıl 25-29 Mart tarihinde yapılacaktı. Fuar, altı ay ertelendi.





Dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendirilen ve 21-26 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tehdidi nedeniyle haziran ayına ertelendi. Yeni takvim 16-21 Haziran tarihleri arası olarak belirlendi. Milano’da 29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Mido 2020 Uluslararası Optik ve Teknolojileri Fuarı, virüsün İtalya’da yayılmasından ve ölümlü sonuçlarından dolayı ertelendi.





Fuarın mayıs sonu veya haziran ayında arasında yapılması planlanıyor. Ancak şu anda gözlerin çevrildiği Avrupa’nın en önemli otomobil fuarı olan ve bu yıl 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın da ertelenebileceği konuşuluyor.