Samanyolu Haber /Spor / Koronavirüs İtalya'da futbolu da vurdu /23 Şubat 2020 18:44

Koronavirüs İtalya'da futbolu da vurdu

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün görüldüğü ülkelerden olan İtalya'da ulusal futbol ligi Serie A'daki 3 maçın iptal edildiği ifade edildi.

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İtalya'da Lombaridya ve Veneto bölgelerinde bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla daha önce oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ertelendi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi. 

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları başka bir tarihte yapılacak.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.
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