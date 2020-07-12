Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs kalbe ciddi hasar veriyor /12 Temmuz 2020 15:41

Koronavirüs kalbe ciddi hasar veriyor

İngiliz Kalp Vakfı tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, hastalık durumları incelenen koronavirüs hastalarının yarısından fazlasının kalp işleyişinde anormallik tespit edildi. Bu durum, koronavirüsün kalp üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

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İngiliz Kalp Vakfı (BHF) tarafından finanse edilen ve 69 ülkeden 1.261 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, hastaların yaklaşık yüzde 55'inin kalplerinin pompalama biçiminde anormal değişiklikler olduğu ve yedi kişiden birinin de ciddi ölçüde disfonksiyon gösterdiği bildirildi.

Teste tabi tutulan hastaların çoğunluğunun (901 hasta) daha önce teşhis edilmiş bir kalp problemi olmadığı belirtilirken, araştırmayı yürüten bilim insanları, Covid-19'un kalbi ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.

Kalp tetkikleri için gerçekleştirilen taramaların yarısından biraz fazlası (yüzde 54) yoğun bakım, diğerleri ise genel koğuşlarda; kalp ve akciğer koğuşları ve acil servislerde gerçekleştirildi.

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, anormalliklerin kalbin sol ve sağ odaları arasında neredeyse eşit olarak gözlemlendiği tespit edildi.

Taramalara dahil olan hastaların yaklaşık yüzde 3'ü yakın zamana kalp krizi geçirmişti.
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