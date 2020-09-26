Koronavirüs karantinası, kuşların ötüşlerini nasıl değiştirdi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan karantina önlemleri sırasında, birçok kuş gözlemcisinin de söylediği gibi, bilimsel bir araştırmaya göre kuşların ötüşü daha farklıydı.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre On yıllardır serçelerin ötüşlerini kaydedip analiz eden bilim insanları, şehir sessizleştiğinde kuşların repertuvarının da değiştiğini doğruladı.





Bölgelerini korumak ve çiftleşmek için öten kuşlar, ötüşlerinin kalitesini artırdı.





İnsan kulağına daha yüksek sesli gibi gelen serçe ötüşlerinin ses düzeyi, aslında daha düşüktü.





Bu daha tatlı, yumuşak ötüşler, şehir sessiz olduğu için daha yüksek sesli gibi algılandı.



