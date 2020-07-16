Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs kurallarına uymayanlar öldürülüyor /16 Temmuz 2020 22:15

Koronavirüs kurallarına uymayanlar öldürülüyor

Kolombiya'da çetelerin koronavirüse kurallarına uymayanlara şiddet uyguladığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kolombiya'da silahlı çetelerin, devlet kontrolünün az olduğu bölgelerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulması için halka şiddet uyguladığını açıkladı.

HRW'nin yayımladığı rapora göre çeteler, tehdit mesajları göndererek ve kendi koydukları kurallara uymayanları öldürerek halka baskı yapıyor.

Euronews'in aktardığına göre, geçen aylarda çetelerin, koydukları kurallara uymayan en az 9 kişiyi öldürdüğü vurgulandı. Yaşanan en son cinayette, kendilerine "La Mafia" ismini veren grubu devlet yetkililere şikayet eden Edison Leon hayatını kaybetti.

"Yoksul halk evden çıkınca öldürülme riski taşıyor"

HRW Amerika Sorumlusu Jose Miguel Vivanco, "Covid-19'un yayılmasını önlemek için silahlı grupların uyguladığı merhametsiz 'cezalar', Kolombiya'daki yoksul halkın evlerinden çıktıklarında saldırıya uğrama ve öldürülme riski taşıdığı anlamına geliyor" dedi.

Vivanco'ya göre silahlı gruplar, halkın gözündeki meşruiyetlerini artırmak ve daha fazla güce sahip olmak için söz konusu yöntemlere başvuruyor. Bunun yanında sağlık hizmetlerinin de sınırlı olduğu bölgelerde bulunan çeteler, üyelerinin hastalanmasından endişeleniyor.

Kolombiya'da bugüne kadar 159 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edilirken, 5 bin 969 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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