'Koronavirüs laboratuvardan kaçtı' iddiası... ABD İstihbarat raporu tamamlandı!

Euronews'te yer alan haberde, ABD basınına göre, istihbarat yetkilileri, üç aylık araştırma ve analizden sonra, kısmen Çin'in yeterli açıklama sağlayamaması nedeniyle net bilgiye ulaşamadı.







Joe Biden, çok gizli raporu salı günü aldı; ancak araştırma, uzmanların kesin bir açıklama üzerinde anlaşamaması üzerine sonuçsuz kaldı.





Wall Street Journal, kimliği belirsiz iki üst düzey ABD yetkilisine de dayanarak, Çin'in yeterli bilgi vermemesinin bunun bir nedeni olduğunu yazdı.





Washington Post'a göre, istihbarat servisleri, önümüzdeki günlerde raporun kamuya açıklanması için bazı bölümlerinin gizliliğini kaldırmaya çalışacak.





ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, incelemenin birden fazla kurumdan düzinelerce analist ve istihbarat yetkilisini içerdiğini söylemişti.





Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvar kazası teorisi, son aylarda ABD'de tartışılmaya başlandı. Laboratuvar hipotezine şiddetle karşı çıkan Çin, Washington'u "komplo" teorileri yaymakla suçluyor.





Çin, ABD'yi Covid-19 virüsünün kökenini politikleştirmekle suçladı





Çin, ABD'yi yeni tip koronavirüsün kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.





Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, yabancı gazetecilere verdiği brifingde, Covid-19'un kökenine ilişkin ABD istihbarat raporunun açıklanmasından önce, ABD'nin virüsün kökeni konusunda Çin'i suçlayarak konuyu siyasileştirdiğini ifade etti.





Büyükelçi Fu "Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz, eğer Çin'i temelsiz şekilde suçlamak istiyorlarsa Çin'den gelecek karşı saldırıya da hazır olmaları lazım." ifadesini kullandı.





Covid-19'un kökenine ilişkin tartışmalar





Joe Biden 26 Mayıs'ta, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullandı.





Trump yönetimi zamanında da, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin suçlandı; ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedildi.





DSÖ heyeti Vuhan'da sonuca varamadı





Daha önce virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması talebini reddeden Çin, uluslararası baskıların artmasıyla DSÖ heyetinin Vuhan'da incelemeler yapmasına izin verdi.





DSÖ, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet gönderdi.





İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini, ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıkladı.





Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yaptı.





2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv oluşturmak amacıyla kurulan enstitü, Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.





Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Covid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan, karşı iddialar ortaya atmıştı.





Covid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görüldü





Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.





Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.





Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.