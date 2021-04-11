Koronavirüs milyarderleri açıklandı: Listede aşıyı bulan Uğur Şahin de var

Amerikan Forbes dergisinin dünyaca ünlü dolar milyarderleri listesi açıklandı. Derginin haberine göre dolar milyarderlerinin sayısı 2 bin 755’ye yükseldi. Aralarında Biontech’in kurucusu Uğur Şahin’in de bulunduğu sağlık sektöründe iş yapan 40 yeni milyarder listeye girdi.





Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılının 11 Mart’ında Kovid-19’u pandemi ilan ettiğinde dünya piyasaları allak bullak olurken, onlarca dolar milyarderi servetini kaybederek Forbes listesinden düştü.





Pandeminin üzerinden geçen 1 yıl geçti. Gelişmiş ülkelerin para basarak halka dağıtmaları, merkez bankalarının faiz oranlarını rekor düşük seviyelere çekmesi borsalara doping oldu ve Forbes listesine bu yıl 493 yeni dolar milyarderi girdi.





Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical’in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası’ndaki halka arzı sonrası Jianquan’ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.





Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies’in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri katlanırken, aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.





Listede BionTech’in kurucusu Uğur Şahin 4 milyar dolar ile yer aldı.







