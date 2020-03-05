Koronavirüs NATO'ya da sıçradı: Bir çalışan ve ailesinde tespit edildi

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.





Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar neredeyse 3 bin kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs, NATO karargahında çalışan bir kişide ve ailesinde görüldü. Karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE'e giriş yapmadan karantinaya alındı.





SHAPE'te tehdit düzeyinin 'düşük' olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi. Öte yandan NATO'nun Brüksel'deki ana karargahını ilgilendiren herhangi bir Koronavirüs vakasının bulunmadığı bildirildi.