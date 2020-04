Koronavirüs nedeniyle gençlerde oluşan ani ve ölümcül hastalık

Amerikalı doktorlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı hastalarda ani ve ölümcül felce neden olabildiğini bildirdi.

Doktorlar, özellikle otuzlu ve kırklı yaşlardaki bu kişilerin, koronavirüs yüzünden yoğunluğun görüldüğü hastanelere gitmekten çekindikleri için, acil servisi aramaktan çekindiklerini de ifade etti.

Manhattan’daki Mount Sinai Beth Israel Hastanesi’nden Doktor Thomas Oxley, az semptom gösteren ya da hiç göstermeyen 5 hastasından bahsederken, “Virüs büyük atardamarlarda daha fazla pıhtılaşmaya neden oluyor gibi, bu da şiddetli felce yol açıyor” dedi.

Beyin cerrahı Oxley, son dönemde gençlerdeki felç vakalarında 7 kat artış gördüklerini belirterek, “Hepsinin testi pozitif çıktı. İkisi ambulans çağırmayı geciktirmiş” ifadesini de kullandı.





Mount Sinai Beth Israel Hastanesi’ne 23 Mart’la 7 Nisan arasında felç yüzünden giden genç ve orta yaşlı hastaların yaşları 33, 37, 39, 44 ve 49. Bunlardan biri yaşamını yitirdi, ikisi hala hastanede, biri evde tedavi görüyor, yalnızca 33 yaşındaki kadın konuşabiliyor.





Felcin beyne kan akışını durdurarak buradaki hücreleri öldürdüğünü hatırlatan Oxley; yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşmada bozukluk gibi semptomlar yaşayan kişilerin acil servisi aramaktan kaçınmamaları gerektiğini vurguladı.





Bu tarz ölümcül şiddetteki felçlerin önceden 74 yaş ortalamasında yaşandığını belirten Oxley ve ekibinin tespitlerinin gelecek hafta the New England Journal of Medicine’da yayımlanması bekleniyor.





Kovid-19’la felç ilişkisi henüz çok irdelenmemiş bir konu. ABD’deki üç sağlık merkezi önümüzdeki günlerde konularla ilgili verilerini yayımlayacak ancak hepsindeki toplam vaka sayısı onlarla ifade ediliyor.