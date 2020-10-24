Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da yoğun bakımlar doldu" /24 Ekim 2020 00:11

"Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da yoğun bakımlar doldu"

Artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle yoğun bakımların dolması nedeniyle Hollanda'daki hastaların Almanya'ya nakledildiği ifade ediliyor.

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BBC Türkçe'de yer alan ve Yusuf Özkan imzası taşıyan habere göre Hollanda'da son haftalarda tırmanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hastanelerin kapasitelerini zorlaması üzerine, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterlerle Almanya'ya naklediliyor.

Almere kentindeki Flevo Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Koronavirüs hastalarının, cuma günü, ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürülmesi kararlaştırıldı.

Sis yüzünden kalkışı geciken ambulans helikopterin, Almanya'dan döndükten sonra yakıt ikmali yaparak, yeni bir hasta daha nakledeceği belirtildi. Hollandalı yetkililer, helikopterle günde 10 yoğun bakım hastasını Almanya'ya nakletmeyi planlıyor.

Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi (LCPS) Başkanı Ernst Kuipers, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını söyledi.

Hastaları Almanya'ya nakletmek dışında çok az seçenekleri bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkili, aksi halde hastanelerin kapısını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.   

LCPS'ye göre, perşembe günü itibariyle hastanelerde Covid-19 hastası 2003 kişi bulunuyor. Bunlardan 463'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Hollandalı yetkililer, sayının giderek artmasından endişe ediyor.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 12-18 Ekim arasında ülke genelinde 3200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CBS'ye göre, geçen hafta yaşanan ölümler normalden 400 kişi daha fazla.
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