Koronavirüs nedeniyle karantinada olan kişiler bakın nerede yakalandı

Bilecik'te koronavirüs teşhisi konulan 2 kişi ile bir temaslı vatandaş markette alışveriş yaparken yakalandı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile bir temaslı vatandaş, alışveriş için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldı.





3 kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.





Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve bir temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."