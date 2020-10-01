Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs nedeniyle Paris'te 'maksimum alarm' uyarısı /01 Ekim 2020 23:24

Koronavirüs nedeniyle Paris'te 'maksimum alarm' uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini belirtildi.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini aktardı.

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden başladı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, vaka sayılarının belli sınırları aştığını ve bu sayıların doğrulanmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Veran, sayıların doğrulanması halinde başkentte 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini açıkladı. Veran, başkent bölgesinde insidans oranı, 65 yaş üstü kişilerde insidans oranı ve yoğun bakım doluluk yüzdesi olan 3 eşiğin aşıldığını aktardı.

Fransız Bakan, "Bu eşik geçişini sadece birkaç saat gözlemledik. Önümüzdeki günlerde açıkça teyit etmemiz gerekiyor. Dinamikler doğrulanırsa, Paris bölgesi Pazartesi günü erken saatlerde maksimum alarm bölgesi olabilir. Artık aile kutlamaları yok, partiler yok, barlar tamamen kapatılabilir" ifadelerini kullandı. Vaka sayılarının yaklaşık her 15 günde bir ikiye katlandığını belirten Veran, "Salgında birkaç haftadır kötüleşen bir aşamasındayız" dedi.

Hükümet, 24 Eylül'de Paris ve birçok büyükşehri "gelişmiş alarm bölgesi" olarak sınıflandırmıştı. Söz konusu şehirlerde barlar yerel saatle 22.00'de kapatılırken, halka açık etkinliklere katılım 5 bin kişiden bin kişiye indirilmiş ve kamusal alanlarda 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı. Paris'te şu anda 100 bin kişide 250 vaka sayısı geçilmiş durumdayken, yoğun bakımdaki doluluk oranı ise yüzde 30'a dayandı. Maksimum alarm bölgesi olan Marsilya ve Guadeloupe'de ise barlar ve restoranlar tamamen kapatıldı.

Öte yandan Fransa'da şu ana kadar 577 bin 505 kişide Covid-19 tespit edilirken, 32 bin 19 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
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