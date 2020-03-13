Koronavirüs nedeniyle zorda olan Lufthansa destek istemeye hazırlanıyor

Koronavirüs Avrupalı havayolları şirketlerini de vurdu. Lufthansa Alman hükümetinden mali destek isteme seçeneğini gözden geçirdiğini duyurdu. Havaalanlarının kapatılması da gündeme gelebilecek.



Alman havayolları şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle devletten mali yardım ve faaliyetlerin azaltılması gibi seçeneklere başvurmayı planlıyor.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Lufthansa yönetim kurulu başkanı Carsten Spohr, krizin etkilerinin giderek daha dramatik bir hal aldığını belirterek Almanya dışında Avusturya ve İsviçre gibi şubelerinin bulunduğu ülkelerin hükümetleriyle "gerektiğinde aktif destek sağlanması" konusunu görüşmek istediklerini kaydetti.





Reuters haber ajansının Spohr'un şirket çalışanlarına yönelik bir video mesajına dayandırdığı habere göre Spohr Lufthansa'nın günde aldığı rezervasyon iptalleri sayısının rezervasyonları geçtiğini belirterek ABD'nin Avrupa'dan uçuşlara getirdiği kısıtlamalar gibi önlemlerin krizi daha da derinleştirdiğini kaydetti. Lufthansa'nın ABD'ye uçuş sayısının günde 70'ten dörde indiği belirtiliyor.





"Uçakların üçte ikisi yerde kalacak"





Reuters'ın şirket çevrelerine dayandırdığı haberinde devlet kefaletli kredilerin seçenekler arasında görüldüğü, ancak şirketin henüz böyle bir başvuruda bulunmadığı kaydedildi.





Reuters'ın haberine göre Spohr video mesajında "önümüzdeki günlerde şirkete ait yaklaşık 800 uçaktan en az üçte ikisi havalanamayacak" dedi. Lufthansa bu hafta içinde yaptığı açıklamada uçuş sefer sayısını yarı yarıya azaltacağını, Mart sonundan Nisan sonuna kadar toplam 23 bin uçuşun iptal edilebileceğini bildirmişti. Spohr, koronavirüs salgınının dünya ekonomisine etkileri henüz kestirilemediği için Frankfurt, Münih, Viyana ve Zürih gibi ana noktalarda ek önlemler planlandığını, havaalanları ya da merkezlerin geçici olarak kapatılması gibi önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.





"Eşi görülmemiş" kriz





Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) Yöneticisi Matthias von Randow, mevcut durumun 2001'deki 11 Eylül saldırıları ya da 2008'deki mali kriz gibi şokların hepsinden daha kötü olduğunu belirterek havayolları şirketlerinin vergi ödemelerinin ertelenmesi gibi ek önlemler alınmasını istedi.





British Airways Cuma günü yaptığı açıklamada "değişen koşullar nedeniyle istihdamdaki mevcut seviyenin daha fazla sürdürülemeyeceğini" belirterek işten çıkarma yoluna başvuracağını açıklamıştı.





Air France da "eşi görülmemiş" bir krize karşı koyabilmek için kısa mesai uygulamasına geçileceğini bildirdi.



