Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs Nobel'i de vurdu: Yapılmayacak /21 Temmuz 2020 21:51

Koronavirüs Nobel'i de vurdu: Yapılmayacak

Koronavirüs nedeniyle Nobel ödülleri için bu yıl bir tören yapılmayacağının açıklandığı bildirildi.

SHABER3.COM

İsveç'te her yıl 6 kategoride verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'de, bu yıl kazananlara ödülleri törenle verilmeyecek.

Nobel Vakfı kazananların açıklanacağını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kazananlara ödüllerinin "yeni bir şekilde" takdim edileceğini duyurdu.

Salgın, her yıl 10 Aralık civarında düzenlenen ödül törenin, yaklaşık 60 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.

"Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması gereken özel bir yıl"

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten "Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl" açıklamasını yaptı.

Nobel Ödün Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti.

Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.
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