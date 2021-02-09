Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs obeziteyi de artırdı /09 Şubat 2021 22:30

Koronavirüs obeziteyi de artırdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında eve kapanmanın olumsuz etkilerinden biri aşırı kilolar olarak vatandaşlara döndü. Evde geçirilen vaktin artması nedeniyle hareketsiz kalan çok sayıda insan kilo aldı ve obezite oranı da arttı.

SHABER3.COM

DHA'nın haberine göre, Diyetisyen Derya Zünbülcan, salgın döneminde tencere yemeği yapılması tavsiyesinde bulundu ve paket ürün tüketiminin azaltılması çağrısı yaptı. 

Zeytinyağı, lif, vitamin ve mineral açısından zengin yemekler yapılmasını öneren Zünbülcan, beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekti ve daha fazla yağlı yiyecek tüketilmesi nedeniyle obezitenin arttığına işaret etti.

Zünbülcan, salgın döneminde sağlıklı beslenme ile ilgili şunları söyledi:

"Ev yemekleri dengeli şekilde tüketilmeli. Bu süreçte, çok fazla vitamin ve mineral kapsülleri kullanıldı. Ancak doğal beslenme de unutulmamalı. Kilo kontrolünü sağlamak için, evde mutlaka tencere yemeği pişmeli. Dışarıdan sipariş edilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Evde pişirilen yemekte kullanılan yağ, daha kaliteli oluyor. Kalori kontrolü kolay sağlanıyor. Kızartmalar, haftada en fazla bir ya da iki defayla sınırlı tutulmalı.

Diğer günler ise lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli. Sürekli evde olduğumuz için öğün düzenlerimiz de şaştı. Sabah ilk yarım saat içinde kahvaltı yapılmalı. Gün içerisinde ara öğünler, mutlaka tüketilmeli. Ara öğün atlandığında ve akşama kadar aç kalındığında, kan şekeri dengesi bozuluyor ve akşamları iştah kontrolü zorlaşıyor. Vücut, hamur işlerine yöneliyor. Önemli olan bir hafta, iki hafta dikkat etmek değil bunu sağlıklı bir yaşam biçimi haline getirmek."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs obeziteyi de artırdı Sonraki Haber >>

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:43