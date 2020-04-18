Samanyolu Haber /Teknoloji / Koronavirüs öksürüğünü tanıyacak uygulama yapıyorlar /18 Nisan 2020 10:23

Koronavirüs öksürüğünü tanıyacak uygulama yapıyorlar

Normal soğuk algınlığından mı? Yoksa bir koronavirüsten mi öksürüyorsunuz ? Bunu bir akıl telefon uygulaması bile bilir?

SHABER3.COM

Herkes COVID-19'un ana semptomlarından birinin öksürük olduğunu bilir. Ama tam olarak ne tür öksürük?

Uzmanlar bir akıllı telefon uygulaması ile bunu ayırt etmek için çalışıyorlar . Geliştirilen uygulama ile öksürüğün 'Koronavirüsten mi, yoksa başka bir sebepten mi olduğu ayırt edilecek. 
Bu konuda geliştirilen yazılım test edilmeye başlandı . 

CoughMode uygulamasını geliştiren bir sağlık teknolojisi girişimi olan HealthMode'un doktoru ve CEO'su Dr. Daniel Karlin  "Öksürüğünüzü bilime bağışlayın!" diye kampanya pacaklarını duyurdu.  

Uygulamayı yükleyen kullanıcılar öksürmeye başladığında  telefona tutarlarsa öksürük sesinin hacim, süre ve frekans gibi özellikleri analiz edecek . Daha sonra sağlıkları haftalık anketlerle izlenecektir. Karlin, öksürük seslerini diğer klinik verilerle eşleştirerek, teşhis tahminleri yapmak ve hastalığın seyrini çizelgelemek için kullanılabilecek bir veritabanı oluşturmayı umduğunu söylüyor.

Teori, tipik olarak akciğerleri enfekte eden koronavirüsün neden olduğu bir öksürüğün, üst solunum yolu enfeksiyonu veya saman nezlesi veya soluma tozu gibi diğer türlerden farklı olduğunu söylüyor. Ancak uzmanlarda şimdilik uygulamanın çalışıp çalışmadığından emin değil . 


Proje koronavirüs enfeksiyonlarını tanımlamakta başarılı olursa, kullanıcılar öksürüklerinde muhtemelen rahatsız edici bir durum ortaya çıkarsa onları uyaracak . 



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